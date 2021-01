Geschichte des Hildegardishofs

Die Geschichte des Hildegardishofs reicht zurück ins Jahr 1920, als Arnsteiner Patres in Waldernbach eine Missionsschule, das Josefshaus, gründeten. Diese wurde in den 1950er-Jahren eingestellt. Seit 1955 gehört der Hildegardishof in Waldernbach zum Bistum Limburg. Das Haus wurde zunächst für die Jugendarbeit mit Mädchen und jungen Frauen genutzt. Im Laufe der Jahre profilierte sich der Hildegardishof als Jugendbegegnungsstätte, insbesondere für Kinder und Jugendliche.