Mainz/Berlin

Die Schäden in den rheinland-pfälzischen Wäldern haben in diesem Jahr weiter zugenommen. Nach einer aktuellen Erhebung des Bundeslandwirtschaftsministeriums von 2018 bis zur Jahresmitte sind 19.400 Hektar Wald oder 2,3 Prozent der gesamten Waldfläche des Landes so sehr geschädigt, dass sie wieder aufgeforstet werden müssten. Im Februar hatte das Ministerium noch eine geschädigte Fläche von 16.700 Hektar genannt.