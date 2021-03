Mainz

Germersheim als erster Wahlkreis bei Landtagswahl ausgezählt

Germersheim ist am Abend der Landtagswahl der erste Wahlkreis gewesen, der komplett ausgezählt war. Insgesamt gibt es 52 Wahlkreise in Rheinland-Pfalz, sie sind neu zugeschnitten worden. Bei den Landesstimmen in Germersheim lag die SPD mit 33,8 Prozent vorn, es folgen die CDU mit 23,9, die AfD mit 14,1, die FDP mit 7,2 und die Grünen mit 8,0. Den bisherigen Ergebnissen zufolge gewann der SPD-Politiker Markus Kropfreiter ganz knapp mit 7398 vor 7393 Stimmen des CDU-Bewerbers Tobias Baumgärtner.