Bydgoszcz

„German Wunderkind“: Menje vielleicht doch nach Tokio

Para-Shootingstar Merle Menje könnte nach ihrem fast sensationellen Debüt bei der Leichtathletik-EM in Bydgoszcz vielleicht doch an den Paralympics teilnehmen. Die erst 16-Jährige hatte einen Start bei den Spielen ab Ende August in Tokio eigentlich nicht vorgesehen, doch Bundestrainerin Marion Peters öffnete nach Merles zwei Gold- und zwei Silbermedaillen in Polen die Tür. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) bezeichnete die Rennrollstuhl-Fahrerin aus Singen als „Superstar der EM“ und „German Wunderkind“.