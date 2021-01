Saarlouis

Gericht weist Eilantrag gegen Kontaktbeschränkung zurück

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes hat den Eilantrag einer Frau gegen aktuelle Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie im Saarland zurückgewiesen. Darüber müsse im Hauptsacheverfahren entschieden werden, teilte das OVG am Freitag in Saarlouis mit (Az.: 2 B 25/21). Die verschärfte Regel, nach der private Zusammenkünfte auf einen Haushalt und eine nicht in diesem Haushalt lebende Person beschränkt sind, stelle „einen ganz erheblichen Eingriff in den Schutz der Familie“ dar.