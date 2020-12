Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 15:00 Uhr

Saarlouis

Gericht: Schließung von Tattoo-Studios unzulässig

Mehrere Betreiber von Tattoo- und Piercing-Studios im Saarland haben sich vor Gericht erfolgreich gegen die Schließung ihrer Geschäfte während des Teil-Lockdowns gewehrt. Das Oberverwaltungsgericht sieht in dem umfassenden Verbot trotz der Hygiene- und Sicherheitskonzepte eine voraussichtlich „nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung gegenüber anderen „körpernahen Dienstleistern““, wie das Gericht am Montag in Saarlouis zur Entscheidung in Eilverfahren mitteilte (Az: 2 B 323/20 und 2 B 306/20).