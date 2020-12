Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 10:20 Uhr

Mainz

Gericht: Polizist kann wegen Tritten entlassen werden

Ein Polizeibeamter auf Probe kann wegen Tritten gegen einen am Boden liegenden und fixierten Tatverdächtigen vor dem Ende der Probezeit aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Mainz entschieden und den Eilantrag eines 25-Jährigen gegen das Land Rheinland-Pfalz abgelehnt. Bei einem körperlichen Angriff auf einen bereits gefesselten Tatverdächtigen seien ernsthafte Zweifel des Dienstherrn an der charakterlichen Eignung des Antragstellers berechtigt, heißt es in der Mitteilung des Gerichts vom Donnerstag.