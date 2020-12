Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 10:20 Uhr

Ludwigshafen

Gericht Neustadt: Sexkinos sind keine Prostitutionsstätten

Der Betreiber eines Sexkinos in Ludwigshafen darf Menschen, die aus zwei Haushalten stammen, auch ohne Mindestabstand in seine Kinosäle lassen. Das Sexkino sei keine Prostitutionsstätte, da dort keine sexuellen Dienstleistungen angeboten werden würden, teilte das Verwaltungsgericht Neustadt am Donnerstag mit (AZ 5 L 783/20.NW). Der Begründung des Gerichts zufolge ist ein Sexkino als Kino anzusehen, wenn dort „überwiegend oder ausschließlich Filme“ gezeigt werden.