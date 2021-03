Koblenz

Gericht: Kurzes Zusammentreffen ist keine Ansammlung

Ein kurzes Zusammentreffen von mehreren Personen ist keine verbotene Ansammlung im Sinne der rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung. Das hatte das Oberlandesgericht Koblenz Anfang März entschieden und am Mittwoch mitgeteilt. Begegnungen, bei denen nicht die Absicht bestehe, sich länger an einem Ort aufzuhalten und bei denen durch einen Sicherheitsabstand die Übertragung der Virusinfektion ausgeschlossen sei, seien keine Ansammlung, so das Gericht. Die Entscheidung ist rechtskräftig.