Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 14:40 Uhr

Koblenz

Gericht: Klingeln des Handyweckers kein Täuschungsversuch

Die Klausur eines Studenten, die durch das Klingeln seines Handyweckers gestört wurde, darf nicht allein deswegen mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet werden. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz in einem Urteil Mitte Oktober entschieden und am Mittwoch mitgeteilt. Ein Täuschungsversuch habe nicht vorgelegen, hieß es in der Begründung. Auch eine Störung des Prüfungsverlaufs rechtfertige nicht die schlechte Note.