Gericht: Keine Berichtigung verlorener Titel im Register

Zweibrücken (dpa/lrs) – Ein verlorener Adelstitel kann mit einer Berichtigung im Geburtenregister nicht zurückverlangt werden. Das hat das Oberlandesgericht in Zweibrücken entschieden und teilte dies am Donnerstag mit. Das Gericht wies damit den Antrag eines Nachfahren einer rheinländischen Adelsfamilie zurück, der die Aufführung des Adelstitels in seinem Namen durch eine Berichtigung des Geburtenregisters verlangte.