Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 12:00 Uhr

Gericht: Eigentümergemeinschaft muss Wärmedämmung entfernen

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Eine Wohnungseigentümergemeinschaft muss nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts in Neustadt/Weinstraße eine brennbare Wärmedämmung an Hochhäusern in Ludwigshafen entfernen.