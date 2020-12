Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 13:20 Uhr

Koblenz

Gericht: Corona-Verordnung verbietet auch Tantra-Massagen

Das Betriebsverbot für Bordelle und andere Prostitutionsstätten in Rheinland-Pfalz gilt auch für das Angebot von Tantra-Massagen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz in einem am Montag veröffentlichten Beschluss (Az.: 6 B 10864/20.OVG). Es bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier.