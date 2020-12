Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Gericht billigt Umstellung auf Gelbe Tonnen in Mainz

Die Umstellung von Gelben Säcken auf Gelbe Tonnen in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz ist grundsätzlich zulässig. Das entschied das Verwaltungsgericht Mainz in einem Eilverfahren. Offen bleibe jedoch die Frage, ob die Anwohner die Gelben Tonnen künftig zur Leerung bereitstellen müssen oder ob die Tonnen jeweils von den Grundstücken abgeholt und nach der Leerung dorthin zurückgebracht werden müssen. Dies könne nicht durch die Stadt Mainz bestimmt werden, teilte das Gericht am Mittwoch mit (Beschluss vom 28.7./Az. 4 L 316/20.MZ).