Saarbrücken/Saarlouis

Gericht bestätigt Verbot: Veranstaltung am Volkstrauertag

Die Stadt Saarbrücken hat zu Recht eine für den (heutigen) Volkstrauertag (15. November) geplante Corona-Veranstaltung verboten. Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes bestätigte nach eigenen Angaben am Sonntag in Saarlouis einen vorangegangenen Beschluss des Verwaltungsgerichts (2 B 345/20). Die Richter verwiesen auf das Saarländische Sonn- und Feiertagsgesetz, das Versammlungen am Volkstrauertag untersage, die nicht der Religionsausübung dienen (§ 8, Abs. 1, Nr. 1).