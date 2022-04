Carlsberg

Bad Dürkheim

Geraubte Waffen lagen in geparktem Auto

Nach einem Raub aus einem Waffengeschäft im pfälzischen Carlsberg hat die Polizei die gestohlenen Schusswaffen den Behörden zufolge in einem Auto in Bad Dürkheim sichergestellt. Ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger aus Neustadt an der Weinstraße befinde sich in Untersuchungshaft und habe über seine Verteidigerin den Hinweis zum Verbleib der Waffen gegeben, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit. Diese wurden demnach am Donnerstag in einem geparkten Fahrzeug gefunden. Der Tatverdächtige war bereits am 21. März festgenommen worden.