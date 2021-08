Saarbrücken

Generelle Maskenpflicht bei Stimmabgabe zur Bundestagswahl

Bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl am 26. September gilt im Saarland eine generelle Maskenpflicht. Eine Corona-Maske müsse bei der Urnenwahl und bei der Briefwahl vor Ort in Wahlgebäuden und Wahlräumen getragen werden, teilte die Landeswahlleitung am Mittwoch in Saarbrücken mit. Eine Ausnahme sei nur möglich, wenn eine Person aus gesundheitlichen Gründen nach infektionsschutzrechtlichen Vorschriften von der Maskenpflicht befreit sei und das mit einem ärztlichen Attest nachweise.