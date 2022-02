Hamburg/Speyer

Generalvikare: Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen

Zehn Generalvikare der katholischen Kirche – darunter die aus Limburg, Speyer und Trier – haben einen Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen für kirchliche Mitarbeiter wegen ihrer privaten Lebensführung gefordert. In einem offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg Bätzing sprechen sie sich dafür aus, die Neuformulierung des kirchlichen Arbeitsrechts bis zum Sommer abzuschließen.