Bad Ems

Gender Pay Gap seit 2010 etwas verringert

Die Lücke im Verdienst zwischen Männern und Frauen ist in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr genauso groß wie 2018 gewesen, aber seit 2010 etwas kleiner geworden. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag zum „Equal Pay Day“ am 17. März mitteilte, lag der Verdienstunterschied 2019 wie 2018 bei 19 Prozent. Das waren drei Prozentpunkte weniger als 2010 und ein Prozentpunkt weniger als im bundesweiten Durchschnitt (20 Prozent).