Gemüsekisten im Wert von rund 35.000 Euro erbeutet

Ein Unbekannter hat in Schifferstadt Pfandkisten im Wert von rund 35.000 Euro von einem Gemüsebaubetrieb entwendet. Er fuhr sogar mit einem Lastwagen auf das Gelände.

Schifferstadt (dpa/lrs) – Pfandkisten im Wert von 35.000 Euro hat ein Unbekannter von einem Gemüsebaubetrieb in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) erbeutet. Er sei mit einem Lastwagen auf das Gelände gefahren und habe das Diebesgut mit einem Hubwagen im großen Stil aufgeladen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Insgesamt habe der Dieb in zwei Nächten zum Mittwoch und zum Freitag mehr als 15 Paletten der gewerblich genutzten Pfandkisten gestohlen.

Mitteilung Polizei