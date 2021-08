Trier

„Gemeinsam gegen Altersarmut“ sammelt keine Spenden mehr

Der Verein „Gemeinsam gegen Altersarmut“ mit Sitz in Berlin sammelt in Rheinland-Pfalz keine Spenden mehr. Grund dafür sei eine sammlungsrechtliche Überprüfung, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Trier mitteilte.