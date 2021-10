Gemeinden im Ahrtal erhalten Europapreis zur Dorferneuerung

Drei von der Flut im Juli überrollte Gemeinden an der Ahr erhalten einen Europäischen Dorferneuerungspreis. Dernau, Mayschoß und Rech hätten die Jury nicht nur durch ihr äußeres Erscheinungsbild, sondern auch „durch ihren beispielhaften sozialen Zusammenhalt, ein vom Miteinander geprägtes Engagement und durch ihre außerordentliche Innovationskraft“ überzeugt, erklärte Innenminister Roger Lewentz am Dienstag in Mainz. Der „Sonderpreis zur Ermutigung“ sei ein starkes Signal an die Menschen vor Ort.

Nach der Zerstörung von großen Teilen der Dörfer sei es bedeutsam, dass die Jury für den Preis ihrer Anteilnahme und Wertschätzung sowie ihrem Glauben an den Wiederaufbau Ausdruck verliehen habe, sagte Lewentz. Der Preis soll voraussichtlich im Mai 2022 in der Siegergemeinde des vergangenen Wettbewerbs verliehen werden, in Hinterstoder in Oberösterreich. Der alle zwei Jahre vergebene Preis wird von der Europäischen Arbeitsgemeinschaft Dorferneuerung und Landentwicklung mit Sitz in St. Pölten ausgeschrieben.

© dpa-infocom, dpa:211012-99-571965/2