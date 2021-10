Gemeinde will Platz am Ortseingang gestalten

Eine hochwertige Gestaltung des Platzes, auf dem das Kunstwerk „Looking for Nuggets“ steht, wünscht sich die Ortsgemeinde Ziegenhain.

„Der Standort soll ja auch dem Kunstwerk gerecht werden“, sagt Ortsbürgermeister Elmar Chylka. Um die Platzgestaltung auch finanziell schultern zu können, wurde das Vorhaben in das Dorferneuerungsprogramm mit aufgenommen.

So soll beispielsweise der Boden gepflastert und auch eine Sitzmöglichkeit aufgestellt werden. In früheren Zeiten war dieser Platz am Ortseingang übrigens auch schon mal ein Ruhe- und Rastplatz. Mit dem Kunstwerk und der neuen Gestaltung soll er nun wieder aufgewertet werden. bc