Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 19:50 Uhr

Gemeinde Schwegenheim schließt nach Corona-Fällen Schulen

Schwegenheim (dpa/lrs) – Die rund 3000 Einwohner zählende Gemeinde Schwegenheim in Rheinland-Pfalz schließt nach einer Kita wegen zahlreicher neuer Coronavirus-Infektionen auch zwei Schulen. Das teilte der Kreis Germersheim am Montag mit. Nachdem der Kreis drei Wochen lang nahezu coronafrei geblieben sei, kam es jetzt binnen weniger Tage zu 28 positiven Fällen. Bis auf einen alle in Schwegenheim.