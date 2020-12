Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 16:30 Uhr

Gelockerte Regeln für Behinderten-Werkstätten und Wohnheime

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland können Menschen mit Behinderungen ab sofort wieder Werkstätten und Tagesförderstätten besuchen. Die dortigen Betretungsverbote seien ebenso aufgehoben wie die 14-Tage-Quarantäne-Regelung in Wohnheimen für Behinderte, teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Montag in Saarbrücken mit. Unter Einhaltung der Schutz- und Hygieneregeln seien somit für Bewohner auch Heimfahrten am Wochenende wieder möglich.