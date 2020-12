Gelockerte Corona-Regeln: Läden und Zoos wieder geöffnet

Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 13:00 Uhr

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach wochenlanger Corona-Zwangspause kehrt das öffentliche Leben im Saarland weiter zurück. Am Montag durften alle Geschäfte unter Auflagen unabhängig von ihrer Größe wieder öffnen: Die neue Regelung sei „gut, richtig und notwendig“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Saarland, Fabian Schulz, in Saarbrücken. Die Geschäfte würden nach entsprechender Vorbereitung so rasch wie möglich öffnen. „Wir gehen davon aus, dass alles in den nächsten zwei Tagen hoch läuft“, sagte Schulz. Zuvor hatten Läden nur bis maximal 800 Quadratmeter öffnen dürfen.

Auch Zoos schlossen am Montag wieder für Besucher auf: „Wir sind sehr froh, dass es wieder los geht“, sagte eine Mitarbeiter des Zoos Neunkirchen. Etliche Besucher seien in den ersten Stunden schon gekommen. Einen großen Ansturm gebe es aber noch nicht. Auch der Zoo Saarbrücken hat seit Montag wieder geöffnet: Auch hier gelte die Abstandsregel, die Besucherzahlen würden stets kontrolliert.

An den Start gehen durften am Montag auch Friseure, Kosmetiker und Bildungsstätten. Auch Spielplätze unter freiem Himmel konnten wieder betreten werden. Museen durften ebenfalls unter Hygiene- und Schutzauflagen öffnen: Das Saarlandmuseum plane seine Wiederöffnung erst für Mitte Mai, sagte eine Sprecherin in Saarbrücken. Auch das Weltkulturerbe Völklinger Hütte war am Montag noch geschlossen.

Das Saarländische Staatstheater kündigte am Montag das vorzeitige Ende der aktuellen Spielzeit an. Es werde bis zum regulären Ende am 6. Juli keine Vorstellungen mehr geben. „Dieser schmerzliche Schritt dient der Eindämmung des Coronavirus, dem Schutz unseres Publikums und der Beschäftigten des Saarländischen Staatstheaters. Das tut weh, ist aber notwendig“, sagte Generalintendant Bodo Busse.