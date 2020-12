Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 17:20 Uhr

Koblenz

Geldstrafe nach Drohbrief an vier Kommunalpolitiker

Nach einem Drohbrief an vier Kommunalpolitiker der Partei Die Linke in Rheinland-Pfalz ist ein 63-jähriger Mann zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 80 Euro verurteilt worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Montag auf Anfrage mit. Die Gesamtsumme liegt demnach bei 7200 Euro. Über die Strafe hatte zuvor die „Rheinpfalz“ berichtet. Der Mann hatte demnach eingeräumt, Anfang Juni in Landau (Pfalz) einen Umschlag mit vier Patronen in den Briefkasten eines der vier Politiker geworfen zu haben. Eine Umsetzung der Tat habe er aber nicht beabsichtigt.