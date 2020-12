Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 08:00 Uhr

Worms/Mainz

Geldautomat in Worms gesprengt

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in Worms einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei in Mainz mitteilte, verständigten Anwohner die Ermittler, da sie durch laute Knallgeräusche wach geworden waren. Zeitgleich sei ein Alarm in der Bankfiliale ausgelöst worden. Ob Geld gestohlen wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.