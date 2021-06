Polch

Geldautomat in Polch gesprengt: Gebäude stark beschädigt

Unbekannte haben einen Bankautomaten in Polch (Kreis Mayen-Koblenz) gesprengt und dabei Geld erbeutet. Das Gebäude wurde bei der Sprengung am Dienstagmorgen beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Fahrzeug in hohem Tempo in Richtung Ochtendung.