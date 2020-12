Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 08:00 Uhr

Gerolstein

Geldautomat in Gerolstein gesprengt: Täter flüchtig

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) gesprengt. Anschließend flüchteten die maskierten Täter mit einem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Zeugen berichteten demnach von einer Explosion. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Ob die Täter Geld erbeuteten, sagten die Ermittler nicht.