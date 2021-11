Wadgassen

Geldautomat in Bank gesprengt: Täter ohne Beute geflohen

Unbekannte haben in Wadgassen (Kreis Saarlouis) einen Bankautomaten gesprengt. In einer Bank sei es in der Nacht zum Montag zu einer Explosion gekommen, bei der ein Geldautomat stark beschädigt wurde, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge flohen die Täter jedoch ohne Beute.