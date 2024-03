Nistertal

Kriminalität

Geldautomat im Westerwaldkreis gesprengt: Täter flüchtig

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Nach einer Sprengung ist ein Geldautomat in einer Bankfiliale zerstört. Foto: --/BeckerBredel/dpa

Bislang unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Nistertal (Westerwaldkreis) gesprengt. Der Vorfall passierte am frühen Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Die Täter seien auf der Flucht. Ob sie Geld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.