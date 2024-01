Kriminalität

Kleinblittersdorf

Geldautomat im Saarland gesprengt

Im saarländischen Kleinblittersdorf ist ein Geldautomat gesprengt worden. In der Nacht auf Samstag seien gegen 3.30 Uhr mehrere Notrufe eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Saarbrücken. Anwohner hätten von einem lauten Knall berichtet. Die Täter flüchteten demnach, von ihnen fehlte zunächst noch jede Spur. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, war noch unklar. Ein Statiker habe sich das Gebäude mit der Bankfiliale angeschaut und befunden, dass dies nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sei, sagte der Polizeisprecher weiter.