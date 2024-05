Geldautomat im Landkreis Birkenfeld gesprengt: Hoher Schaden

Unbekannte sprengen in der Nacht einen Geldautomaten. Am Gebäude entsteht dabei nach Schätzungen der Polizei ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Hoppstädten-Weiersbach (dpa/lrs) – Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch in einer Bankfiliale in Hoppstädten-Weiersbach (Landkreis Birkenfeld) einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen wollen beobachtet haben, dass drei maskierte Menschen in einer dunklen Limousine in Richtung Autobahn flüchteten, wie die Polizei mitteilte. Wie viel Bargeld sie erbeuteten, sei noch nicht bekannt.

Fünf Bewohner des Hauses wurden vorübergehend evakuiert, so ein Polizeisprecher. Das Gebäude wurde laut Mitteilung stark beschädigt. Die Polizei schätzt, dass sich der Schaden am Haus im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegt. Verletzt worden sei nach aktuellem Ermittlungsstand niemand. Auch weiteren Sprengstoff fanden die Einsatzkräfte vor Ort laut Mitteilung nicht. Jetzt ermittle die Kriminalpolizei.

