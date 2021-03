Frankenthal

Geldautomat gesprengt? Prozess gegen vier Männer beginnt

Weil sie einen Geldautomaten in der Pfalz gesprengt haben sollen und vermutlich einen zweiten Automaten knacken wollten, stehen vier Angeklagte von heute an in Frankenthal vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Gruppe im Alter zwischen 30 und 42 Jahren unter anderem versuchten schweren Diebstahl und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor.