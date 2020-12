Olzheim

Geldautomat am Rasthof Schneifel in Olzheim gesprengt

Ein Geldautomat ist am Rasthof Schneifel in Olzheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) aufgesprengt worden. Die Tat ereignete sich am Sonntag in der Früh gegen 04.45 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten anschließend in einem dunkelfarbenen VW Golf. Es bestehe die Möglichkeit, dass mehrere Täter zu Fuß flüchtig sind und versuchen, per Anhalter mitgenommen zu werden. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, im Raum Olzheim keine Personen mitzunehmen.