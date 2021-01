Landau

Geld eingetroffen: Reptilium Landau atmet vorerst auf

Das Reptilium in Landau/Pfalz hat nach eigenen Angaben eine Insolvenz vorerst abgewendet. „Mittlerweile haben wir das Kurzarbeitergeld für November und Dezember bekommen, und die Abschlagszahlung der Dezemberhilfe ist eingegangen“, sagte Chef Uwe Wünstel am Mittwoch. „Man sieht wieder Licht am Ende des Tunnels – auch wenn wir noch nicht wissen, wie lange er ist“, meinte er.