Mainz

Geimpft, getestet, genesen: Verordnung setzt auf 3G-Regel

In Rheinland-Pfalz gelten von heute an leicht veränderte Corona-Regeln. So müssen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern die Teilnehmer von Veranstaltungen in Innenräumen nachweislich entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Die sogenannte 3G-Regel gilt unter anderem auch für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Kultur- und Sportveranstaltungen in Innenräumen und für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Kosmetik und Körperpflege.