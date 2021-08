Mainz

Geimpft, Genesen oder getestet: ab Inzidenz von 35 Pflicht

Für Altenheime, Innengastronomie und Veranstaltungen in Innenräumen in Rheinland-Pfalz gilt von diesem Montag an bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 35: Die Menschen müssen vollständig geimpft, von einer Corona-Infektion nachweislich genesen oder getestet sein. Mit dieser sogenannten 3G-Regel könnten auch die Hochschulen ins Wintersemester starten und wieder mehr Präsenzveranstaltungen anbieten, kündigte Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) am Donnerstag in Mainz an.