Am Donnerstag hatten Demonstranten Wirtschaftsminister Habeck an der Nordseeküste am Verlassen einer Fähre gehindert. Nach Polizeiangaben beteiligten sich etwa hundert Personen an der Blockade des Anlegers in Schlüttsiel, die Polizei setzte Pfefferspray ein. Ein Vorgehen, das scharfe Kritik auslöst – auch beim Präsidenten des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Michael Horper.