Gegenwind für Habeck: Bauern wollen bei seinem Besuch in Mainz mit 100 Treckern vorfahren

Die Bauern im Land bleiben hart: Beim Agrardiesel gibt es für sie keine Kompromisse. Während Bauernpräsident Michael Horper in Berlin mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) verhandelt, werden am kommenden Donnerstag, 25. Januar, rund 100 Trecker an der Mainzer Rheingoldhalle vorfahren, um ihrem Ärger Luft zu machen.