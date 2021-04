Kaiserslautern

Gegen Zwickau: Kaiserslautern hofft auf nächsten Sieg

Der 1. FC Kaiserslautern kann im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau am Mittwoch (17.00 Uhr) den Rückstand auf das rettende Ufer weiter verkürzen. Nach dem 3:1-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den Halleschen FC haben die Roten Teufel im Abstiegskampf der 3. Fußball wieder Hoffnung geschöpft. „Wir bereiten uns auf die Begegnung mit Zwickau ähnlich vor wie auf das Spiel gegen Halle und spielen im Training viel Elf gegen Elf, um eingespielt ins Spiel zu gehen. Wir haben aber auch viel regeneriert, um die nötige Frische zu haben“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Dienstag.