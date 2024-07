Das meiste Trinkwasser stammt in Rheinland-Pfalz aus dem Grundwasser. Doch davon bildet sich nicht mehr so viel Neues wie früher einmal. Was also tun, wenn das Wasser knapp wird?

Trinkwasser läuft aus einer Filteranlage im Wasserwerk Koblenz-Oberwerth. Die Clusterinitiative «Überregionale Ersatzwasserversorgung nördliches Rheinland-Pfalz», an der sechs Wasserversorger beteiligt sind, verpflichtet sich, sich in Notlagen mit Informationen zu versorgen und bei Wasserknappheit gegenseitig auszuhelfen. (zu dpa: «Gegen Knappheit: Zusammenschluss für Trinkwasserversorgung»)

Trinkwasser läuft aus einer Filteranlage im Wasserwerk Koblenz-Oberwerth. Die Clusterinitiative «Überregionale Ersatzwasserversorgung nördliches Rheinland-Pfalz», an der sechs Wasserversorger beteiligt sind, verpflichtet sich, sich in Notlagen mit Informationen zu versorgen und bei Wasserknappheit gegenseitig auszuhelfen. (zu dpa: «Gegen Knappheit: Zusammenschluss für Trinkwasserversorgung») Foto: Thomas Frey/DPA

Anzeige

Dörth (dpa/lrs) – Mehrere Wasserversorger im nördlichen Rheinland-Pfalz wollen sich bei künftiger Wasserknappheit gegenseitig unterstützen. Am Dienstag (10.00 Uhr) will Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) gemeinsam mit den sechs Wasserversorgern in Dörth (Rhein-Hunsrück-Kreis) die neue sogenannte Clusterinitiative vorstellen. Dort schließen sich laut Ministerium sechs Wasserversorger zusammen, die sich gegenseitig mit nötigen Informationen in Notlagen versorgen und sich gegenseitig bei Wasserknappheit aushelfen wollen.

Trinkwasser wird in Rheinland-Pfalz nach Ministeriumsangaben zu etwa 97 Prozent aus dem Grundwasser entnommen. Doch in den vergangenen Jahren habe sich immer weniger Grundwasser neu gebildet. Die sogenannte jährliche Grundwasserneubildung ist in den vergangenen zwanzig Jahren demnach im Vergleich zum langjährigen Mittel um rund 25 Prozent zurückgegangen. Um mögliche Engpässe beim Trinkwasser ausgleichen zu können, seien Verbundsysteme verschiedener Wasserversorger wichtig, schreibt das Ministerium.

Trinkwasser läuft im Wasserwerk Koblenz-Oberwerth durch eine Bedüsungsanlage. Die Clusterinitiative «Überregionale Ersatzwasserversorgung nördliches Rheinland-Pfalz», an der sechs Wasserversorger beteiligt sind, verpflichtet sich, sich in Notlagen mit Informationen zu versorgen und bei Wasserknappheit gegenseitig auszuhelfen. (zu dpa: «Gegen Knappheit: Zusammenschluss für Trinkwasserversorgung») Foto: Thomas Frey/DPA