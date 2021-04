Mandelbachtal

Gegen Baum gekracht: Autofahrer verunglückt tödlich

Ein Autofahrer ist in Mandelbachtal (Saarpfalz-Kreis) gegen einen Baum gekracht und an seinen Verletzungen gestorben. Der Wagen war am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.