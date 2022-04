Mendig

Krisenhilfe

Geflüchtete kommen in Notunterkunft für Flutkatastrophe

In der früheren Notunterkunft in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) für Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal werden vorübergehend Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Von dort sollen diese Menschen dann schnellstmöglich in andere Wohneinheiten in den Städten und Verbandsgemeinden im Kreis vermittelt werden, teilten die Verantwortlichen am Samstag mit. Bis zu 300 Personen könnten gleichzeitig im Containerdorf Mendig vorübergehend unterkommen.