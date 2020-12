Mainz/Saarbrücken

Gefangene aus Rheinland-Pfalz im Saarland inhaftiert

Rheinland-Pfälzische Gefangene sollen künftig Haftplätze in saarländischen Gefängnissen nutzen können. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten am Dienstag die beiden Justizminister Herbert Mertin (FDP) und Peter Strobel (CDU), wie die Ministerien mitteilten. Demnach sieht die Vereinbarung konkret vor, dass das Saarland dem Land Rheinland-Pfalz in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken 20 Haftplätze für männliche Gefangene zur Verfügung stellt. Diese sollen mit Gefangenen belegt werden, die derzeit noch in der JVA Zweibrücken untergebracht sind.