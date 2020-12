Koblenz

Gefahrstoffe ausgelaufen: Polizei sucht blaues Auto

Die Polizei sucht bei den Ermittlungen zu dem Gefahrgutunfall bei Lahnstein am Freitag nach einem älteren blauen Auto. Die Fahrerin des Wagens, eine ältere Frau, soll an der Anschlussstelle Oberlahnstein unmittelbar vor dem Lastwagen auf die Bundesstraße 42 Richtung Braubach aufgefahren sein, wie die Polizei in Lahnstein am Sonntag mitteilte.