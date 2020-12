Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 16:20 Uhr

Betzdorf

Gefahrgutaustritt aus Kesselwagen im Westerwald

Aus einem Kesselwagen mit Salpetersäure ist am Montagmorgen im Kreis Altenkirchen Dampf ausgetreten. Das teilte die Bundespolizei mit. Der Lokführer hatte den Austritt beim Halt in Betzdorf bemerkt. Einsatzkräfte trennten den Kesselwagen vom Zug und ließen den Druck aus dem Kessel kontrolliert ab. Der Bahnhof war zwischenzeitlich gesperrt. Am Nachmittag wurden die Gleise für den Personenverkehr wieder freigegeben. Weitere Details waren zunächst unklar.