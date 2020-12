Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 12:30 Uhr

Gensingen

Gefahr für Wildunfälle steigt zur Sommerzeit

Mit der Umstellung auf Sommerzeit am nächsten Wochenende (28./29. März) steigt erneut die Gefahr für Wildunfälle. Zwar seien in der Corona-Pandemie weniger Autofahrer auf den Straßen unterwegs, aber dennoch müsse jeder einzelne aufmerksam sein, sagte der Sprecher des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Gensingen. Bei der Zeitumstellung werden die Uhren eine Stunde vorgestellt: Ein Teil des Berufsverkehrs fällt somit in die Dämmerung, in der viele Wildtiere zur Nahrungssuche unterwegs seien.