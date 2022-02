Wadern

Gefälschter Impfpass in Spielcasino sichergestellt

In einem Spielcasino im saarländischen Wadern im Landkreis Merzig-Wadern hat die Polizei einen gefälschten Impfpass sichergestellt. Dieser war den Beamten in der Nacht zum Sonntag bei der Kontrolle eines 22-Jährigen aus Trier aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann räumte ein, die Fälschung für 70 Euro in Trier gekauft zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen eine 62-jährige Mitarbeiterin des Spielcasinos läuft ein Verfahren, weil sie den Mann ohne gültigen Nachweis über Impfung oder Genesung hereingelassen hatte.